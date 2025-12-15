«Люди боятся, что мы их н*****»: певица Слава собирается подать в суд на Долину

Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассматривает возможность обращения в суд против Ларисы Долиной, своей коллеги по сцене, в связи с сорвавшейся сделкой. В своем аккаунте в социальной сети она заявила, что причиной срыва сделки по продаже объекта недвижимости послужил громкий скандал, связанный с квартирой народной артистки России, сообщает Infox .

По словам Славы, потенциальные покупатели отказались от приобретения недвижимости буквально накануне подписания необходимых документов, мотивируя свое решение юридическими тяжбами между Долиной и Полиной Лурье, оспаривающей права на указанную квартиру. Покупатели выразили опасения, что подобные обстоятельства создают определенные риски при покупке объектов недвижимости, принадлежащих известным личностям, и предпочли дождаться решения Верховного суда.

«Может, стоит подать в суд на Ларису Долину? Люди не хотят покупать квартиры, ведь боятся, что мы их н***** (обманем — ред.)», — написала артистка.

Ранее стало известно, что защита Ларисы Долиной направила в Верховный суд России свои возражения на иск, поданный Полиной Лурье по делу о столичной квартире. Подготовкой возражений занималась адвокат певицы Мария Пухова, которая и передала их в суд по делам семьи.

Рассмотрение иска Лурье к Долиной в Верховном суде запланировано на 16 декабря. В качестве заинтересованных лиц к участию в процессе привлечены несовершеннолетняя внучка Долиной и ее дочь Ангелина.

Эксперты рынка недвижимости полагают, что подобные конфликтные ситуации способны негативно отразиться на репутации артистов и уменьшить привлекательность их объектов для потенциальных покупателей. По их мнению, подобные судебные разбирательства могут затянуться на длительное время, что приведет к дополнительным финансовым издержкам для всех участников сделки.

