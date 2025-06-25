Площадь расселяемого аварийного жилья в Подмосковье выросла в 5 раз за 3 года

В 2025 году в Подмосковье планируется расселить около 150 тыс. кв. метров аварийного жилья, что в 5 раз больше чем 3 года назад, сообщил вице-губернатор области Владимир Локтев.

«Благодаря поддержке нашего президента (Владимира Путина – ред.), федерального правительства и решением губернатора Андрея Юрьевича Воробьева программа динамично развивается», — сказал Владимир Локтев в ходе открытой трибуны Мособлдумы «Расселение аварийного жилья в Московской области».

По его словам, если три года назад расселение аварийного жилья в квадратных метрах составляло не более 30 тысяч, то в прошлом году это было почти 120 тысяч, а в этом году планируется превысить планку в 150 тысяч.

Ранее Воробьев сообщал, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию, попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.