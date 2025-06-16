Губернатор Воробьев: необходимо сконцентрироваться на программе реновации

Капитальный ремонт — важная задача, но строительство новых домов для расселения аварийного жилья – не менее важно, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Расселять аварийное жилье мы должны, согласитесь, в современные строения, современные дома, построенные по современным технологиям. <...> Учитывая наш сейчас принципиально другой подход к прилегающим территориям постройки, <...> мы должны сконцентрироваться на реновации. Вытащить людей из трущоб», – подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Московской области подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.