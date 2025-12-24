Пенсионерка разгромила квартиру, которую не смогла «отжать» «по схеме Долиной»

Разъяренная пенсионерка из Омска разгромила трехкомнатную квартиру, которую не смогла «отжать» «по схеме Долиной». Она продала недвижимость за 6 млн рублей еще в прошлом году, сообщает SHOT .

Покупателями квартиры бабушки стала молодая семья. Жилье взяли в ипотеку, вложили материнский капитал. Пенсионерка предъявила справку от психиатра, что продает недвижимость по своей воле и находится во вменяемом состоянии.

Однако съезжать из квартиры к племяннице, как обещала бабушка, она не планировала. Деньги пенсионерка получила на руки, после чего заявила, что у нее слишком много вещей. Пока молодая семья ждала, женщина подала в суд. Она заявила, что ее обманули мошенники, но судья все же встал на сторону покупателей.

Тогда бабушка устроила целое шоу. Она вырвала проводку и вентиляцию, содрала обои, разбила плитку и сделала дырки в полу. Когда пара приехала в свою квартиру, пенсионерка вызвала полицию, собрала соседей и заявила, что не даст им спокойной жизни в новом жилье.

Ранее эстонка из Санкт-Петербурга продала четыре квартиры, а спустя время обратилась в суд с требованием отменить все продажи. Свои действия 65-летняя владелица квартир объясняет сильным психологическим давлением злоумышленников.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина стала жертвой мошенников, под чьим влиянием продала квартиру в Хамовниках матери-одиночке Полине Лурье. Сначала суд аннулировал сделку, вернув квартиру артистки, а Лурье оставив без всего. Покупательница не согласилась с решением и обжаловала его в Верховном суде, который в итоге встал на ее сторону.

