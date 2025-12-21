Эстонка продала в Петербурге 4 квартиры и пытается вернуть их по «схеме Долиной»

Эстонка из Санкт-Петербурга продала четыре квартиры, а спустя время обратилась в суд с требованием отменить все продажи. Свои действия 65-летняя владелица квартир объясняет сильным психологическим давлением злоумышленников, сообщает Mash .

История началась с того, что заведующей больничным отделением поступило сообщение якобы от руководителя медучреждения. В СМС говорилось о необходимости участия в операции по борьбе с преступниками и о подозрительных переводах в пользу украинских формирований.

Женщина сначала обналичила 6 миллионов рублей, но передать их не успела. После этого аферисты, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, ужесточили требования: выставили все ее квартиры на продажу и настояли, чтобы она не мешала их реализации. Аферисты убедили женщину, что ей нужно переехать к родным в Эстонию.

Поверив обманщикам, пенсионерка распродала всю свою недвижимость — четыре квартиры. Три из них находились на Васильевском острове, еще одна — в Петергофе. От продажи она получила порядка 31 миллиона рублей, которые полностью перешли к мошенникам.

Через четыре месяца эстонка поняла, что ее обманули, и подала иск в суд. Женщина требует отменить все сделки с недвижимостью, проведенные по «схеме Долиной», утверждая, что действовала в состоянии аффекта. Проведенная экспертиза показала, что на пенсионерку оказывалось манипулятивное воздействие. Однако специалисты установили, что решения она принимала в здравом уме.

Судебные разбирательства продолжаются, но сама Надежда на заседания не приходит. Сделки по продаже квартир пока остаются в силе.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина стала жертвой мошенников, под чьим влиянием продала квартиру в Хамовниках матери-одиночке Полине Лурье. Сначала суд аннулировал сделку, вернув квартиру артистки, а Лурье оставив без всего. Покупательница не согласилась с решением и обжаловала его в Верховном суде, который в итоге встал на ее сторону.

