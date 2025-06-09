Около 200 человек переехали из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

На прошедшей неделе переселение из аварийного жилья проходило в шести городских округах Подмосковья: Красногорск, Люберцы, Пушкинский, Жуковский, Ступино, Лыткарино. Из 81 жилого помещения общей площадью 2 429,26 кв. м переехало 194 человека, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость», — уточняется в сообщении.

В городе Озеры городского округа Коломна также продолжается строительство жилого дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья. Уже в этом году жильцы аварийных домов смогут переехать в новые квартиры. А в Талдомском городском округе новоселье планируется уже в III квартале 2025 года.

Чтобы сделать расселение удобнее, продлили программу выдачи сертификатов. Она позволяет за месяц переехать в готовую квартиру без ожидания строительства. Номинал сертификата увеличен до 174 тыс. 839 рублей за кв.м, а площадь новой квартиры — не менее 28 кв. м. Прием заявлений открыт с 1 июня по 1 августа.

Расселение проводится в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.