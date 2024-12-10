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Новый корпус и детсад появились у гимназии имени Пушкова в Троицке

В оперативное управление гимназии имени Н. В. Пушкова в Троицке передали новый учебный корпус и детский сад. Объекты построены в рамках Адресной инвестиционной программы, сообщается на сайте мэра Москвы.

Общая площадь строений — почти 36,4 тыс. «квадратов». Детский сад рассчитан на 350 малышей, новый корпус — на 2,1 тыс. мест. Объекты были построены в конце августа 2024 года.

Детсад площадью 5,5 тыс. кв. м находится по адресу: Троицк, Октябрьский проспект, дом 33. В нем есть кабинеты для творческих занятий, спортзалы и бассейн.

Учебный корпус, чья площадь почти 30,9 тыс. «квадратов», находится по адресу: Троицк, улица Профессора Летохова, дом 1. Школу оснастили спортивными помещениями, бассейном, ИТ-полигоном, планетарием и т. д.

Создание дополнительной образовательной инфраструктуры в Троицке направлено на повышение уровня жизни горожан.

Ранее стало известно, что детский сад на 175 мест появится в столичном Южном Бутове. Его построят на территории бывшей промзоны.