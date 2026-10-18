Космонавты поздравили школьников Подмосковья с открытием Международной космической олимпиады в Королеве

В зале Технологического университета имени А. А. Леонова в Королеве 16 октября прошло открытие 34-й Международной космической олимпиады. За круглым столом собрались руководители ведущих предприятий города — и космической отрасли, и ракетного вооружения. Среди почетных гостей был летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко. Ребят с борта Международной космической станции поздравили российские космонавты Анна Кикина и Сергей Тетерятников.

В этом году олимпиада собрала более 100 школьников из 27 городов Московской области, а также 13 ребят из Китайской Народной Республики.

Она включена в список основных олимпиад федерального уровня. Победители получат по 10 дополнительных баллов для поступления в Московский физико-технический институт и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.

Главное испытание — защита творческих проектов на космическую тему. Ребят разделят на группы по направлениям, всего их порядка семи. Параллельно участники проверят знания по математике, физике и информатике — дистанционно.

Первые защиты пройдут уже в это воскресенье на базе лицея № 5. Оценивать проекты будут лучшие преподаватели округа и сотрудники градообразующих предприятий. После первого тура участников ждет второй — научно-практическая конференция в РКК «Энергия», в центре имени Вачнадзе. А победители туров смогут защитить свои проекты на реальных предприятиях космической отрасли наукограда.

Всего победителей и призеров — десять человек.

Итоги подведут 23 октября в Центре управления полетами. Ребята не только побывают в легендарном месте, но и смогут связаться с космонавтами напрямую и задать вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.