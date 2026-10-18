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Квартира вспыхнула на юго-востоке Москвы

Происшествия
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На Жулебинском бульваре в столице произошел сильный пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

Возгорание возникло в квартире, расположенной на седьмом этаже жилого здания на Жулебинском бульваре. На опубликованных очевидцами кадрах запечатлено интенсивное открытое горение.

Из оконного проема и балконной зоны вырываются языки пламени. Вверх по фасаду здания поднимаются густые клубы темно-серого дыма. Огонь полностью охватил помещение, фасадные панели и оконные конструкции вокруг очага возгорания сильно закоптились.

К месту происшествия оперативно прибыли расчеты экстренных служб, спасатели приступили к ликвидации пожара. Сведения о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

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