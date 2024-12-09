Детский сад на 175 мест появится в столичном Южном Бутове

Новый детский сад на 175 мест появится на территории бывшей промзоны в столичном районе Южное Бутово. Проект строительства уже согласован, сообщается на сайте мэра Москвы.

Согласно проекту, будет возведено здание переменной этажности — от одного до трех этажей. Предусмотрена и подземная часть, она будет предназначена для размещения инженерно-технических помещений. Площадь объекта составит около 4 тыс. квадратных метров.

Детский сад в составе жилой застройки построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Реализация проекта позволит создать более 50 рабочих мест в Южном Бутове.

Одновременно в дошкольное учреждение смогут ходить 175 детей из семи групп разного возраста. За каждой из них будет закреплена ячейка, состоящая из игровых и спальных зон, раздевалки, буфета и т. д.

На первом этаже здания разместится вестибюль, комната охраны, музыкальный зал, две групповые ячейки, медицинский блок, кабинет для занятий. На втором этаже разместят еще две групповые ячейки, физкультурный зал, кабинеты психолога и еще один класс для занятий. На третьем этаже планируют три групповые ячейки и офис администрации.

Ранее стало известно, что жилые дома и соцобъекты появятся на месте двух промзон на западе Москвы. Речь идет о более чем 3,4 млн кв. м недвижимости.