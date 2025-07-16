Машина сгорела на проспекте Жукова в Москве

Автомобиль вспыхнул и полностью сгорел на проспекте Жукова в столице, инцидент произошел на въезде в Северо-Западный тоннель, сообщает 112 .

На видеоролике с места ЧП можно увидеть, что машина объята огнем полностью — от нее валит в небо густой черный дым.

Причину возгорания установят пожарные техники. При этом автомобиль вспыхнул очень быстро. На место приехали пожарные, но потушить его у них не получилось.

Ранее восемь машин вспыхнули в Бескудникове после того, как хозяин Ford решил починить иномарку рядом с авто соседей. Произошло короткое замыкание, а затем начался пожар.