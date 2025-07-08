Хозяйку сгоревшего на парковке в Москве Zeekr экстренно госпитализировали

Владелицу сгоревшего на Бескудниковском бульваре в Москве автомобиля Zeekr экстренно госпитализировали. Женщине стало плохо после увиденного, сообщает SHOT .

Хозяйка машины почувствовала себя плохо, когда увидела обугленный Zeekr. Она купила автомобиль совсем недавно и отдала за него 7 млн рублей.

По предварительным данным, 8 машин вспыхнули в Бескудникове после того, как хозяин Ford решил починить свое транспортное средство рядом с автомобилями соседей. Произошло короткое замыкание, начался пожар.

Ранее в Сети опубликовали снятое очевидцами видео пылающих машин на Бескудниковском бульваре. На опубликованных кадрах видно, как горят автомобили. Затем раздается несколько хлопков, пламя разгорается с новой силой.