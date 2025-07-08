Языки пламени и черный столб дыма: видео с 8 полыхающими авто в Москве
Появилось видео с горящими машинами на парковке в Москве
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В Сети опубликовали снятое очевидцами видео пылающих машин на Бескудниковском бульваре. По предварительным данным, пламя охватило уже 8 автомобилей, сообщает Baza.
На опубликованных кадрах видно, как горят машины. Затем раздается несколько хлопков, пламя разгорается с новой силой.
По словам очевидцев, одна из машин взорвалась, после этого огонь перекинулся на другие автомобили. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
Местные жители заметили клубы черного дыма в Бескудникове утром 8 июля. Точные причины пожара неизвестны. О пострадавших не сообщалось.