Языки пламени и черный столб дыма: видео с 8 полыхающими авто в Москве

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Появилось видео с горящими машинами на парковке в Москве

В Сети опубликовали снятое очевидцами видео пылающих машин на Бескудниковском бульваре. По предварительным данным, пламя охватило уже 8 автомобилей, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как горят машины. Затем раздается несколько хлопков, пламя разгорается с новой силой.

По словам очевидцев, одна из машин взорвалась, после этого огонь перекинулся на другие автомобили. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Местные жители заметили клубы черного дыма в Бескудникове утром 8 июля. Точные причины пожара неизвестны. О пострадавших не сообщалось.