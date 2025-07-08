Сразу несколько автомобилей пылает в столичном Бескудникове
Несколько авто загорелись на парковке на Бескудниковском бульваре в Москве
Местные жители заметили клубы черного дыма в Бескудникове. Там на парковке загорелись сразу несколько автомобилей, сообщает «МК: срочные новости».
Инцидент произошел на Бескудниковском бульваре.
Точные причины пожара неизвестны. О пострадавших не сообщалось.
Ранее прогулочный теплоход «Егорий» с 1500 литрами топлива вспыхнул в московских Печатниках. На место были направлены все экстренные службы.