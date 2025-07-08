Сразу несколько автомобилей пылает в столичном Бескудникове

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Несколько авто загорелись на парковке на Бескудниковском бульваре в Москве

Местные жители заметили клубы черного дыма в Бескудникове. Там на парковке загорелись сразу несколько автомобилей, сообщает « МК: срочные новости ».

Инцидент произошел на Бескудниковском бульваре.

Точные причины пожара неизвестны. О пострадавших не сообщалось.

Ранее прогулочный теплоход «Егорий» с 1500 литрами топлива вспыхнул в московских Печатниках. На место были направлены все экстренные службы.