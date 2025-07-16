«Единая Россия» выдвинула кандидатов на вакантные мандаты сентябрьских выборов

В сентябре жителям Подмосковья предстоит выбрать депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарино, Фрязино, Шатуры, Электростали и Молодежного, в Луховицах пройдут довыборы на 1 вакантное место. Партию «Единая Россия» представят 196 кандидатов, передает пресс-служба партии.

Комментируя итоги прошедших партийных конференций по выдвижению, секретарь регионального отделения «Единой России», спикер МособлдумыИгорь Брынцалов отметил, что в списке кандидатов много молодежи и участников специальной военной операции.

«В сентябре на выборах депутатов советов муниципальных образований партию представят 75 действующих и 121 новый кандидат. В их числе — 17 бойцов СВО и вдова погибшего героя. Их бесценный опыт поможет муниципалитетам максимально грамотно организовать помощь фронту, семьям военнослужащих и адаптацию бойцов в мирной жизни. Радует, что в общественно-политическую сферу включается все больше молодежи — у нас 34 кандидата моложе 35 лет. Отмечу, что все новички прошли подготовку по программам „ПолитСтарт“ и „ПолитЗавод“ — освоить навыки политической работы им помогают депутаты Госдумы и Мособлдумы», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В ближайшее время кандидаты начнут предвыборную работу: будут встречаться с жителями, погружаться в проблемы муниципалитетов, собирать предложения, которые войдут в Народную программу «Единой России».

Напомним, в ходе предвыборного голосования, которое проходило с 19 по 25 мая, на 196 мандатов претендовали свыше 700 кандидатов. Голосование было организовано в электронном формате на платформе pg.er.ru, что обеспечило прозрачность и доступность процедуры для всех жителей области. В отборе участвовали как члены партии, так и беспартийные граждане, а для бойцов и ветеранов СВО была введена специальная квота — 25% от общего количества голосов.

На сегодняшний день в советах городских округов Подмосковья партию «Единая Россия» представляют 973 депутата.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.