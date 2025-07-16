Россиянам и белорусам запретили покупать недвижимость в Финляндии

Финляндия запретила приобретение недвижимости россиянам на своей территории. Запрет коснулся и белорусов, сообщает Infox .

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в социальной сети X рассказал об этом, ответив, что нововведение начало действовать с 15 июля.

«Это значительная реформа, которую слишком долго оставляли без внимания», — заявил он.

Также министр выразил удовлетворенность принятием и вступлением в силу нового закона и отметил, что данное нововведение необходимо для усиления безопасности внутри страны.

В феврале 2025 года правительство Финляндии сформировало законопроект о запрете покупки недвижимости в стране для россиян и белорусов и представило его парламентариям. В этом документе указано, что жители этих стран могут представлять опасность для национальной безопасности Финляндии.