Фермеры в регионах России массово уничтожают кур-несушек

В некоторых регионах России начали избавляться от кур-несушек. Фермеры идут на этот шаг из-за падения цен на яйца и больших убытков, сообщает газета « Известия ».

Случаи гибели кур зафиксированы в Удмуртии и Краснодарском крае. В первом регионе 3 тыс. несушек оказались на улице. Их привез с местной фабрики частник и разгрузил на территории, где не было подходящего помещения. В результате куры разбежались по ближайшему поселку, многие погибли.

В Краснодарском крае около 400 куриц погибли на птицефабрике «Новомышастовская». Животных нечем было кормить, в итоге несушки занялись каннибализмом.

В ассоциации «Народный фермер» считают, что фермеры вынуждены сокращать поголовье кур из-за того, что снижается рентабельность бизнеса. В конце мая — начале июня было серьезное падение цен на яйца.

Зампред объединения в Чувашии Ксения Сумкова отметила, что сейчас оптовая цена немного восстановилась. Она составила порядка 3,5 рубля за штуку. Однако себестоимость при этом находится на уровне 4-5 рублей. Из-за этого фермеры несут большие убытки, из-за чего и прибегают к сокращению поголовья кур.

В пресс-службе Минсельхоза подтвердили, что цены на яйца снижаются. В ведомстве принимают меры, чтобы стоимость оставалась сбалансированной с учетом интересов потребителей и производителей. Однако в Минсельхозе отметили, что информация о сокращении поголовья птицы в министерство не поступала.