Жилые дома и соцобъекты появятся на месте двух промзон на западе Москвы

Жилые дома, социальные и производственные объекты возведут на территории двух промзон в столичном районе Очаково-Матвеевское. Речь идет о более чем 3,4 млн кв. м недвижимости, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в районе промзоны «Северное Очаково» будет построен жилой комплекс, который включает в себя: школу на 1950 учеников, детсад на 300 мест, многофункциональный комплекс с медцентром, научно-производственные и общественные объекты.

«Сделаем парк с детскими и спортивными площадками, амфитеатром, зонами отдыха и прудом», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

В районе промзоны «Южное Очаково» уже построен детсад. Еще один детский сад и 2 школы находятся в стадии строительства. Также здесь планируется построить 3 жилых комплекса, 3 детских сада и 2 корпуса школы.

Кроме того, жители Очаково-Матвеевского активно пользуются развитой транспортной инфраструктурой. На территории района расположены несколько станций метро и МЦД-4, а также Северо-Западная хорда и проспект Генерала Дорохова.