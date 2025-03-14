На стадионе «Строитель» в Клину стартовали демонтажные работы

В рамках госпрограммы на улице Чайковского в Клину продолжается капитальный ремонт стадиона «Строитель». Подрядчик приступил к демонтажным работам на спортивном ядре, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке 10 рабочих и 3 единицы техники. Специалисты приступили к демонтажным работам на спортивном ядре, в зданиях спортивных залов.

В процессе капремонта планируется провести обновление футбольного поля с подогревом, ремонт беговых дорожек, реновация спортивных залов и раздевалок, замена всех инженерных сетей и сантехники, установка новых окон и дверей, обновление освещения, обустройство парковочного пространства и благоустройство прилегающей территории.

Общая площадь спортивного ядра, включая футбольное поле и беговые дорожки, составляет более 15 тысяч квадратных метров. Стадион был построен в 1964 году и вмещает 1,5 тысячи зрителей. Площадки для волейбола и тенниса были возведены в 1956 году, а открытая площадка для настольного тенниса появилась в 2002 году.

В рамках капитального ремонта планируется заменить покрытие футбольного поля, восстановить беговые дорожки и места приземления для прыжков в длину, высоту и с шестом. Кроме того, специалисты обновят трибуны.

Все работы планируется завершить в декабре 2025 года.

Стадион «Строитель» — старейший в округе, имеющий богатую историю, начиная с дореволюционных времен, когда на этом месте брат П. И. Чайковского — Модест — создал площадку и павильон для занятий спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.