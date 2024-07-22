Москвичам рассказали о восстановлении исторических зданий в столице

сегодня в 11:25

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале рассказал, что по программе «1 рубль за квадратный метр в год» столичные инвесторы восстановили 24 объекта культурного наследия, сообщает газета «Известия» .

Сейчас восстановительные работы проводятся еще в 11 исторических зданиях.

Ранее в районе Кунцево стартовало строительство новой станции метро «Рублево-Архангельское». Собянин также показал несколько фото со строительной площадки и ознакомил жителей с планом проекта.

По его словам, грядущая станция подземки станет важной точкой для активно развивающейся западной части Москвы.

Также известно, что в этом году могут начаться работы по строительству высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. На сегодняшний день специалисты уточняют трассировку, расположение пересадочных узлов.