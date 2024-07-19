Власти Москвы показали проект строительства новой станции метро в Кунцеве

сегодня в 22:12

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном Telegram-канале сообщил, что в районе Кунцево начали строить станцию метро «Рублево-Архангельское», и показал несколько фотографий со стройплощадки, а также план-проект объекта, который облегчит жизнь примерно 800 тыс. москвичей.

По словам градоначальника, станция метро «Рублево-Архангельское» станет важной точкой для активно развивающейся западной части Москвы. Рядом с новой станцией будет располагаться современный район «СберСити».

Кроме жилых кварталов, планируют построить деловые центры, поликлиники, школы и детские сады. Также в этом районе появится школа цифровых технологий «Сбера», где будут подготавливать IT-специалистов.

Параллельно со строительством новой станции специалисты отремонтируют Рублевское шоссе, а также возведут мост через Москву-реку.