В СберСити в Рублево-Архангельском дан старт строительству новой станции метро

Новая станция метро входит в третий участок строящейся Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Всего в состав новой линии войдут 10 станций.

Сергей Собянин и Герман Греф также осмотрели первый построенный жилой квартал В10 СберСити и применяемые в нем технологические решения. Сбер начал возводить инженерную инфраструктуру в Рублево-Архангельском в 2019 году, а строить первые жилые объекты — в 2022 году. Сейчас на разных стадиях работы находится 1,5 млн кв. м недвижимости. Всего же к 2032 году будет построено 5 млн кв. м на общей площади в 461 га.

«Умный город СберСити — это совместный проект Сбера и мэрии Москвы, без поддержки которой мы не смогли бы реализовать и половину тех идей, которые здесь есть. Это экологически чистый умный город, который основан на самых современных энергосберегающих технологиях. Во всех домах будет огромное количество инноваций. Прекрасные улицы, сочетающиеся с широкими проспектами, беговыми и пешеходными прогулочными дорожками; более 10 км благоустроенной набережной Москвы-реки — с парками и садами, с японским садом, который будет построен на берегу озера. Еще один большой плюс — транспортная доступность до города. Благодаря станции метро, строительство которой мы сегодня запустили, поездка до центра будет занимать всего 17 минут. И это делает район абсолютно уникальным», — сказал Герман Греф.

Всего тут предстоит построить более 10 млн кв. м самого продвинутого микрорайона Москвы. Здесь собран самый передовой опыт, инкорпорировали сюда все технологии, которые привезли со всего мира, и разработали целый ряд уникальных собственных технологий, которые ранее нигде не применялись. Это будет флагманский проект Москвы, добавил он.

На территории умного города также появится остановка сети речных электротрамваев. Водный маршрут свяжет СберСити с другими районами столицы. В ближайшее время для жителей умного города запустят городские маршруты наземного транспорта до станций метро «Тушинская», «Строгино» и МЦД «Павшино».

В активной фазе строительства в СберСити находятся шесть жилых кварталов. Первый квартал В10 на 168 квартир введен в эксплуатацию, жители начали получать ключи от квартир. В СберСити сейчас строятся и объекты социальной инфраструктуры — детский сад на 350 мест и школа на 1030 учащихся. Открытие детского сада запланировано на второй квартал 2025 года, а школы — на сентябрь 2026 года. Также на территории умного города появится кампус «Школы 21» —школы цифровых технологий Сбера.

Параллельно возводится многофункциональный офисный кластер, который будет вводиться в эксплуатацию поэтапно в 2025 и 2026 годах. В новом деловом центре столицы и области расположатся современные офисы общей площадью 815 тыс. кв. м. Они рассчитаны на 70 тыс. рабочих мест, из которых более 25 тыс. будут предназначены для сотрудников Сбера и компаний-партнеров.

В умном городе большое внимание уделяется экологии и бережному отношению к природе. Применяется комплексная инфраструктура для многопоточной сортировки мусора. Во всех квартирах предусмотрены кухонные диспоузеры. В каждом дворе устанавливаются инлеты — специальные приемные устройства вакуумной системы мусороудаления. Ввод в эксплуатацию первой части системы вакуумного мусороудаления запланирован на конец 2024 года. Парки и скверы занимают 30% территории СберСити, дополнительно здесь будет высажено 10 тыс. саженцев.