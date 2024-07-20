В текущем году могут начаться работы по строительству высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, сообщает ТАСС .

Министр транспорта страны Роман Старовойт уточнил, что подготовительные работы по проекту должны начаться в 2024 году. В правительстве на этой неделе провели первое совещание после подписания концессионного соглашения.

«Определяется форма управления проектом, формируется проектный офис на площадке правительства», — добавил Старовойт.

По его словам, на сегодняшний день специалисты уточняют трассировку, расположение пересадочных узлов, так как данные вопросы будут напрямую влиять на пассажиропоток, удобство и безопасность людей и транспорта.

Ранее глава государства Владимир Путин дал старт строительству этой магистрали. Она должна уменьшить время в пути до 2 часов 15 минут, составы по ВСМ будут ходить один раз в 10-15 минут. Первые должны появиться на линии к 2028 году. Маршрут будет идти через Тверь и Великий Новгород.