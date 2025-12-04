Миллион квадратных метров: на Ямале рассказали о расселение ветхого жилья

«Свое детство я провела в квартире на улице Строителей, 16. Жила там с момента рождения. Родители всегда создавали там уют. Но дому уже много лет, где-то он покосился. Сейчас переезжаем в комфортное, современное жилье. Пока завезем мебель, планируем переехать до Нового года», — рассказала жительница Лабытнанги Олеся.

В мероприятии по расселению принял участие губернатор. По его словам, это важное историческое событие: новое жилье получили 62 тыс. человек, подобные темпы строительства в последний раз фиксировали только в 1980 годы.

В ближайшее время в городе начнется масштабное строительство. В Обдорском микрорайоне до конца года намерены построить жилье для 266 семей: сейчас специалисты занимаются отделкой, первые новоселы получат ключи уже в 2026 году.

