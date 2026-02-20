Киркорова заставили выплатить 112 рублей за перекрытие пляжа в Подмосковье

Певец Филипп Киркоров получил штраф в размере 112 рублей из-за того, что он перекрыл пляж возле своего особняка в Подмосковье, сообщает Mash .

Штраф Киркорову выписало министерство экологии и природопользования Московской области. По данным властей, артисту нужно заплатить 86,12 руб. и 26,82 руб. за перекрытие пляжа.

При этом ранее Красногорский суд Московской области отклонил иск предпринимателя Глеба Рыськова к народному артисту. Бизнесмен требовал запретить Киркорову пользоваться пирсом и теннисным кортом на берегу Москвы-реки в Подмосковье и просил снять с кадастрового учета часть земли поп-короля.

Однако разбирательства насчет использования артистом береговой полосы продолжаются. На Киркорова и его соседей по Мякининскому острову подали жалобу в Генпрокуратуру. Потому что адвокаты поп-короля утверждали, что даже при освобождении спорной территории доступ к реке будет заблокирован другими жителями.

В поступившей в Генпрокуратуру жалобе написано, что «захват земель» нанес ущерб на 689 млн рублей. Заявитель потребовал восстановить природный ландшафт и вернуть постройки и отметил, что готов разбираться в Верховном суде.

Исполнитель хита «Снег» купил в Подмосковье земли, из-за которых ведется спорт, еще в 2014 году. Там он построил дом, спа, корт, а также забор. При этом поп-король не выполнил требование Росприроднадзора демонтировать заграждение.

