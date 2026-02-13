Суд в Подмосковье разрешил Киркорову не сносить постройки на берегу Москвы-реки

Суд Красногорска не удовлетворил иск Рыськова к Киркорову по земельному спору

Красногорский суд Московской области отклонил иск предпринимателя Глеба Рыськова к народному артисту РФ Филиппу Киркорову, который требовал запретить поп-королю пользоваться пирсом и теннисным кортом на берегу Москвы-реки, сообщает «МК: срочные новости» .

Ранее общественник подал иски в суд и прокуратуру против Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и Аллы Пугачевой, обвинив их в незаконном использовании прибрежных территорий в Подмосковье.

Предприниматель утверждал, что по закону земли являются общественными, но они оформлены в собственность Киркорова. На этих землях находятся теннисный корт и другие постройки. Однако доступ к этому участку и прибрежной полосе, где расположены объекты, ограничен. Рыськов требовал освободить береговые полосы от построек и провести проверки.

Подмосковный суд не согласился с аргументами предпринимателя и отклонил иск к исполнителю хита «Цвет настроения синий».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.