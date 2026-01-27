«Я просто гражданин»: общественник рассказал, зачем он судится с Киркоровым

Общественник Глеб Рыськов подал иски в суд и прокуратуру против Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и Аллы Пугачевой, обвинив их в незаконном использовании прибрежных территорий в Подмосковье. Рыськов требует освободить береговые полосы от построек и провести проверки, сообщает kp.ru .

В подмосковном Красногорске начался суд по иску общественника Глеба Рыськова к певцу Филиппу Киркорову. Рыськов утверждает, что Киркоров незаконно занял часть береговой полосы Москвы-реки, построив на ней строения и ограничив доступ к воде. По словам истца, участок был оформлен с нарушением Водного кодекса, а 20-метровая береговая полоса должна оставаться в общем пользовании.

Рыськов требует привести межевой план участка в соответствие с законом, демонтировать постройки в пределах береговой полосы и открыть доступ к воде. Если суд признает доводы обоснованными, министерство экологии и природопользования может взыскать с Киркорова компенсацию за экологический ущерб. Следующее заседание суда назначено на 13 февраля.

Аналогичные претензии Глеб Рыськов предъявил Ларисе Долиной. По его расчетам, участок певицы в Мытищах частично захватывает береговую полосу ручья, а на этой территории был вырыт пруд. Жалоба уже направлена в природоохранную прокуратуру, которая должна провести проверку и рассчитать возможный ущерб.

«Я не Робин Гуд, конечно. Я просто гражданин. Считаю, что, если каждый, увидев нарушение закона, сразу будет писать в компетентные органы жалобы, порядка будет больше! Я как раз на своем примере могу сказать, что закон работает в нашей стране. Сколько я заявлений направлял, имея на руках доказательства, — всегда официальные органы выявляют и подтверждают нарушения, невзирая на имена нарушителей и регалии. Какая разница, кто какие песни поет?» — сказал Рыськов.

Ранее Глеб Рыськов обращался в органы по поводу незаконного пирса Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище. Проверка подтвердила отсутствие документов на сооружение, сейчас идет прокурорская проверка. Кроме того, Глеб Рыськов сообщил о нарушениях при строительстве замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь, о бане Моргенштерна* на берегу реки Малой Истры.

Глеб Рыськов пояснил, что его цель — добиться соблюдения закона вне зависимости от статуса собственников. Он подчеркнул, что нарушения встречаются не только среди звезд, но и в обычных поселках, однако закон должен быть един для всех.

* Признаны в РФ иностранными агентами.

