Из аварийного жилищного фонда Подмосковья расселили 130 человек за неделю

На прошедшей неделе из аварийного жилищного фонда Московской области расселены 130 человек из 56 жилых помещений. Общая площадь расселенных помещений составила 2 167,35 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, закуплены квартиры на вторичном рынке.

Расселение проводилось в двенадцати городских округах: Балашиха, Волоколамский, Егорьевск, Истра, Кашира, Одинцовский, Пушкинский, Серпухов, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Шатура, Мытищи.

Работа по расселению аварийного жилья продолжается в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В 2025 году стартовал национальный проект «Инфраструктура для жизни», который призван обеспечить регионы страны новой качественной жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой.

Нацпроект объединил основные цели и задачи ранее действовавших федеральных программ, в том числе «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». В его состав вошли 12 инициатив, которые курируют Минстрой, Минтранс и Минфин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.