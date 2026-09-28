В Москве подвели итоги конкурса «Лидеры закупок Москвы. Трансформация»

В столице завершился конкурс профессионального мастерства «Лидеры закупок Москвы. Трансформация», объединивший свыше 1 тыс. участников из городской контрактной системы. Победителями признаны трое специалистов и три команды. Их предложения планируется использовать для улучшения столичных закупочных процессов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, конкурс стал площадкой для экспертов, стремящихся внести вклад в развитие столичного госзаказа и предложить идеи по совершенствованию системы городских закупок.

«На конкурс было подано более тысячи заявок от представителей 40 органов исполнительной власти и более 300 подведомственных учреждений. В течение полугода участники проходили тесты, решали сложные профессиональные задачи и разрабатывали инициативы по оптимизации закупочных процессов. В финал вышли шесть специалистов и девять команд. Победителями стали трое индивидуальных участников и три команды, которые предложили наиболее перспективные проекты для развития столичной контрактной системы. Лучшие из этих решений внедрят в процессы контрактации, что будет способствовать повышению эффективности системы городских закупок», — отметила Багреева

Среди команд первое место завоевала сборная Департамента капитального ремонта города Москвы «Прозакуп», второе — команда «ЧесТорГ» от столичного Департамента здравоохранения, третье — «ДИТокс» из Департамента информационных технологий. Представители Департамента капитального ремонта также заняли все три призовых места в индивидуальных номинациях.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что конкурс «Лидеры закупок Москвы. Трансформация» проводится с 2025 года. В этом году в программу добавили новые форматы, включая очное тестирование и защиту проектов. Ключевым критерием оценки стала польза предложенных инициатив для оптимизации реальных закупочных процессов, в том числе для развития Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы.

Организаторами конкурса выступили Департамент города Москвы по конкурентной политике и Управление кадровых сервисов правительства Москвы.

Контрактная система Москвы неизменно показывает высокую эффективность. Столица удерживает лидерство в Национальном рейтинге прозрачности закупок. За счет стандартизации процедур, внедрения цифровых технологий и привлечения малого бизнеса обеспечивается экономия на всех этапах госзакупок Москвы.

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