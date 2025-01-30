Игорь Николаев продал квартиру в башне Трампа и купил недвижимость в Дубае
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Народный артист РФ Игорь Николаев продал квартиру в башне Трампа в Майами и приобрел недвижимость в Дубае. Причиной стали большие налоги в США и больное сердце композитора, которому нежелательны длительные перелеты, сообщает kp.ru.
«Да, Николаев действительно купил квартиру в Дубае. Сейчас выгодно вкладываться в недвижимость в Дубае, поскольку за год элитные квартиры там подорожали в среднем на 3 млн рублей», — заявил промоутер Сергей Лавров.
По словам друзей Николаева, 2 года назад музыкант перенес операцию на сердце. Это негативно сказалось на количестве гастролей и концертов. Из-за снижения доходов Николаеву стало сложнее оплачивать налоги и коммунальные платежи в американской квартире. Также из-за больного сердца стало тяжелее переносить многочасовые перелеты в США.
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