Игорь Николаев продал квартиру в башне Трампа и купил недвижимость в Дубае

Народный артист РФ Игорь Николаев продал квартиру в башне Трампа в Майами и приобрел недвижимость в Дубае. Причиной стали большие налоги в США и больное сердце композитора, которому нежелательны длительные перелеты, сообщает kp.ru .

«Да, Николаев действительно купил квартиру в Дубае. Сейчас выгодно вкладываться в недвижимость в Дубае, поскольку за год элитные квартиры там подорожали в среднем на 3 млн рублей», — заявил промоутер Сергей Лавров.

По словам друзей Николаева, 2 года назад музыкант перенес операцию на сердце. Это негативно сказалось на количестве гастролей и концертов. Из-за снижения доходов Николаеву стало сложнее оплачивать налоги и коммунальные платежи в американской квартире. Также из-за больного сердца стало тяжелее переносить многочасовые перелеты в США.

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