Камера в умных очках снимает все подряд: когда за это могут наказать?

Само по себе ношение очков со встроенной камерой не означает нарушения закона, однако ответственность может наступить за сделанную с их помощью запись, сообщил РИАМО адвокат, владелец Юридического центра «ТЕРСКИХ» Виктор Терских.

«На улице такие очки носить можно, но, допустим, в Следственном комитете, суде, на закрытом предприятии или на рабочем совещании могут действовать свои правила, запреты на запись. Если требуют отключить камеру или снять очки, лучше не спорить», — рассказал Терских.

Он пояснил, что в спорной ситуации значение будет иметь не только сам гаджет, но и то, как он устроен и использовался: видна ли окружающим запись, предусмотрена ли соответствующая индикация и дорабатывалось ли устройство для скрытой съемки.

Особенно внимательно к таким очкам следует относиться на работе. Запись переговоров, документов или охраняемой законом либо внутренними правилами предприятия информации может повлечь последствия уже не за ношение гаджета, а за конкретные действия его владельца.

«Последствия могут быть серьезными: от увольнения и штрафа до уголовного дела и реального лишения свободы», — отметил адвокат.

Терских порекомендовал перед использованием очков с камерой на работе, переговорах или при посещении органов государственной власти заранее уточнять действующие правила. Если гаджет планируется использовать именно для скрытой записи, лучше предварительно получить юридическую консультацию.

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