Спел на нескольких языках: Киркоров выступил на еврейской свадьбе в США

Российский певец Филипп Киркоров был приглашен на еврейскую свадьбу, которая прошла в Нью-Йорке. Для гостей он спел на азербайджанском языке и на иврите, сообщает SHOT .

Торжество, на котором выступил певец, прошло на крупной свадебной площадке города — Da Mikele Illagio. Киркоров исполнил такие хиты, как «Единственная моя», «Жестокая любовь».

Специально для невесты, которая поднялась на сцену, артист спел песню «Дива». Также в его исполнении прозвучали композиция на азербайджанском языке и «Хава нагила».

На свадьбе выступила и Кристина Орбакайте. Она исполнила песни «Просто любить тебя», «Мой мир» и т. д. Кроме того, на торжестве пели Ангелина Каплан, Артур Амирян и популярный израильский певец Ицик Орлев.

В числе гостей была и Алена Галушко, которая занимается организацией мероприятий. В 2022 году она активно высказывалась в поддержку Украины. Женщина устраивала вечера, на которых присутствовали американские конгрессмены и выступали украинские исполнители.

Ранее Киркоров заявил, что Настю Ивлееву «выкинули» из новогоднего фильма ТНТ по его просьбе. Певец поставил продюсерам условие — либо он, либо блогерша.