Киркоров заявил, что Ивлееву «выкинули» из новогоднего фильма ТНТ по его просьбе

Скандал между королем российской эстрады Филиппом Киркоровым и блогером, экс-ведущей программы «Орел и решка» Настей Ивлеевой набирает обороты. Оказалось, что девушку выгнали из новогоднего фильма телканала ТНТ по просьбе певца, сообщает «СтарХит» .

Киркоров гневно высказался в адрес Ивлеевой в социальных сетях. Он признался, что устал часто произносить ее имя. При этом певец решил сразу рассказать поклонникам, что был очень возмущен, когда узнал о появлении телеведущей в новогоднем фильме на ТНТ.

Артисту предстояло сняться вместе с Ивлеевой, чего он делать категорически не собирался. Поэтому Киркоров поставил авторам «Небриллиантовой руки» и продюсеру Тине Канделаки условие — либо он, либо Ивлеева.

«Ну и очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня!» — заявил Киркоров.

Скандал между королем российской эстрады и блогером вспыхнул в ноябре прошлого года. Киркоров не может простить Ивлеевой проведения «голой вечеринки», из-за которой его вырезали из новогодних проектов.

«Мне она даже не написала, не извинилась, хотя я в той самой истории вообще мимо проходил. Просто обещал Насте прийти, а получил по полной программе! Я там даже внутри не был!» — жаловался Киркоров.

Ранее стало известно, что Ивлеева получила штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Назначение административного наказания экс-ведущей шоу «Орел и решка» подтвердили в Московском городском суде.