Мосгорсуд подтвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии

Блогер Анастасия Ивлеева получила штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Назначение административного наказания экс-ведущей шоу «Орел и решка» подтвердили в Московском городском суде, пишет ТАСС .

«Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы Ивлеевой и утвердил решение суда первой инстанции о признании ее виновной в совершении административного правонарушения — дискредитации ВС РФ, за которое ранее блогеру был назначен штраф», — говорится в сообщении суда.

Решение оштрафовать Ивлееву за дискредитацию ВС РФ принял Тверской суд Москвы еще в апреле 2024 года. Блогерша пыталась обжаловать это решение, но Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу и подтвердил первое решение суда о назначении Ивлеевой административного наказания.

Ивлееву привлекли к ответственности за публикацию в Instagram*. Блогерша должна была удалить публикацию, но отказалась это делать, поэтому ее признали виновной.

Ранее Ивлеева оказалась в центре другого скандала, организовав «голую вечеринку». Певец Филипп Киркоров почти год ждет извинений от блогерши за мероприятие, на которое он пришел на 5 минут, после чего подвергся критике поклонников.

*Запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.