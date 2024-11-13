«Я мимо проходил»: Киркоров ждет от Ивлеевой извинений за «голую вечеринку»

Певец Филипп Киркоров пожаловался, что больше всех «огреб» за «голую вечеринку», хотя в тот вечер он «просто мимо проходил». Он также заявил, что хотел бы услышать извинения от блогера Насти Ивлеевой, организовавшей той вечер, сообщает Starhit.ru .

Во время подкаста поп-король утверждал, что на «голой вечеринке» поприсутствовал всего 5 минут, однако общественного порицания получил больше всех. Более того, по словам Киркорова, он даже не заходил внутрь помещения, где происходило основное празднование.

«Хотя бы извиниться можно было? Так, как я огреб за всю эту историю, никто не огреб. Я по подиуму не ползал, в зал не ходил, человека с носком в глаза не видел», — сказал Филипп Бедросович.

Киркоров добавил, что при входе на вечеринку он «увидел Содом» и не хотел идти дальше. Однако, по словам артиста, он вспомнил свое обещание Ивлеевой, после чего подарил ей цветы в гримерке и сразу же удалился с данного мероприятия.