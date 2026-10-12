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Почти 1 тыс медведей отстрелили в Красноярском крае

Общество

В Красноярском крае в рамках мероприятий по регулированию численности хищников добыто 982 особи бурого медведя, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Показатели приведены по состоянию на понедельник.

Жителей региона призвали к осторожности, так как сохраняется опасность выхода медведей на определенных территориях. Следует воздержаться от походов в лес.

Обо всех случаях встречи с медведем жителям рекомендовали сообщать по телефонам 112 и 102.

За последние годы в лесах России сильно выросла популяция медведей. Кроме того, 2026 год стал неурожайным в тайге и голод гонит хищников к населенным пунктам, где происходит большая часть нападений на людей.

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