Глава Жуковского округа вручил собственнице аварийного жилья жилищный сертификат

Последний жилищный сертификат в 2024 году получила жуковчанка Зоя Петровна, проживающая на улице Мичурина. Об этом сообщила пресс-служба администрации Жуковского городского округа.

«Хочу отметить, что большинство жителей, получивших сертификаты в этом году, планируют остаться в городе и ищут квартиры именно в Жуковском», — сказал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

В 2024 году в Московской области стартовал новый этап нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 г. Данная мера поддержки имеет много плюсов:

Сертификат ускоряет переезд в новое жилье;

Собственникам не нужно ждать, когда построят жилье, а они могут сразу получить деньги на покупку;

Приобрести жилье можно в любом месте в Подмосковье;

Можно улучшить свои жилищные условия: минимальный метраж составляет 33 кв. м, а значит те, кто жил в квартире поменьше, смогут выбрать квартиру больше — не менее 33-х квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.