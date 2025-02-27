Глава Орехово-Зуевского округа доложил Андрею Воробьеву о ремонте школ

Воробьев напомнил, что в прошлом году в округе на месте снесенных ветхих бараков построили Морозовскую школу на 550 мест. Ее оснастили современным оборудованием, здесь работают спортивные секции, театральные и музыкальные студии. Теперь дети учатся рядом с домом, а не добираются до школы на транспорте. В 2024 году отремонтировали Давыдовскую гимназию, Демиховский лицей, Дрезненскую СОШ № 1 с дошкольным отделением.

«Все объекты были сданы в срок, чтобы 1 сентября детишки могли пойти в новые классы. В этом году у нас в программе ремонта пять образовательных учреждений, одно из которых для дошколят. Уверен, что мы тоже сдадим все вовремя. Что касается педагогического состава, то проблем с комплектованием у нас нет, поскольку на территории Орехово-Зуевского городского округа расположен Государственный гуманитарно-технологический университет, который осуществляет подготовку кадров», — рассказал Заголовацкий.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В этом году модернизируют ДШИ им. Я. Флиера в Ликино-Дулеве, СОШ №17 в деревне Малая Дубна, Авсюнинскую и Ильинскую школы, Демиховский лицей, дошкольное отделение гимназии №14 в Орехово-Зуеве. В ближайшие три года также возведут пристройку на 550 мест к Ликино-Дулевскому лицею.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.