Глава округа Пушкинский рассказал о программе по переселению из аварийного фонда

Пять аварийных домов в Красноармейске включены в госпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Об этом глава округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву в ходе доклада об исполнении поручения президента о переселении жителей из аварийных домов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2024 году в округе Пушкинский были введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома, в которые переехали жители аварийного фонда, это порядка 1 230 человек.

В рамках госпрограммы в округе выполнено строительство 2 домов в городе Пушкино и одного — в Красноармейске. В Пушкино в дом на Октябрьской переехали 183 жителя, а в дом на Гоголевской — 321. В Красноармейске новый 16-этажный дом, рассчитанный на 450 квартир, появился на улице Краснофлотской, здесь более 700 переселенцев.

«В прошлом году дополнительно для расселения жителей округ приобрел 55 жилых помещений на вторичном рынке. По 23-м — полностью выплачена выкупная стоимость. 17 квартир приобретено с помощью сертификата. Расселенная площадь составила 22 тыс. кв. м. В рамках госпрограммы до конца 2027 года планируем расселить еще 9 тыс. кв. м», — рассказал глава округа Максим Красноцветов.

Сокращается аварийный фонд в округе Пушкинский и за счет заключения договоров о комплексном развитии территорий, когда застройщики принимают на себя обязательства по расселению аварийного жилья. В рамках таких договоров будут ликвидированы 56 ветхих и 31 аварийный дом для расселения 4300 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.