Еще 2 семьи из Раменского округа получили жилсертификаты в рамках госпрограммы

Глава Раменского округа Эдуард Малышев вручил жилищные сертификаты жителям муниципалитета — Ярославе Шишкиной, а также семье Насоновых — Тамаре и ее сыну Алексею. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Такая поддержка стала возможной благодаря государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».

«Я уроженка Воронежской области, в Раменское вместе с мужем мы приехали в 1982 году. А через год у нас родился сын. С этим городом связано столько хороших воспоминаний, я очень люблю Раменское. Безмерно благодарна, что существует такая программа, и мы с сыном сможем улучшить жилищные условия и жить там, где мы хотим!» — сказала Тамара Насонова.

Основные цели программы — обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных аварийными, а также создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.