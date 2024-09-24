Эксперт Пысин оценил стоимость выставленной на продажу недвижимости Орбакайте

Недвижимость певицы Кристины Орбакайте — две квартиры в элитном столичном ЖК и подмосковная дача — выставлены на продажу по ценам, которые не выглядят завышенными, а вполне соответствуют рыночным, сообщил РИАМО гендиректор агентства недвижимости «Центральный департамент недвижимости» (ЦДН) Анатолий Пысин.

Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте решила продать недвижимость в РФ. Ее общая стоимость превышает 500 млн рублей. Это дача певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Бережки и две элитные квартиры в ЖК на Большой Грузинской улице в Москве.

«В данных местах сегодня продается недвижимость и дороже в пересчете на квадратный метр, а есть объекты и подешевле», — уточнил Пысин.

По его словам, шансы продать свои активы на сумму свыше 500 млн рублей у артистки есть. Все будет зависеть от параметров объекта, документов, эффективности маркетинга и продвижения, а также позиции собственницы. Одно дело — заявленная цена, другое дело — готовность предоставить дисконт.

«В целом же подобные лоты на рынке элитной недвижимости могут искать своего покупателя и год, и два, и больше. Они довольно специфически и непредсказуемо продаются», — сказал эксперт.

Как уточнил собеседник, бывает, что за целый год нет ни одного показа потенциальному покупателю, а затем приезжает человек, все смотрит и в тот же день готов выходить на сделку. А может, наоборот, сразу прийти один покупатель и приобрести все три объекта.

По его мнению, то, что собственником квартир и загородной резиденции является Орбакайте, большим плюсом для продажи не будет. С одной стороны, популярность собственника повышает спокойствие покупателя, дает уверенность, что его не обманут. С другой, на российском рынке жилья, в отличие, например, от американского, не работает история, когда люди проявляют повышенный интерес к недвижимости звезд мирового уровня и готовы переплатить, чтобы стать владельцем объекта, который ранее принадлежал известному человеку.

«Поэтому, скорее всего, квартиры и загородный дом будут обезличивать и продавать с позиции сильных сторон самой недвижимости, а не известности владельца», — отметил специалист.

Он добавил, что, исходя из вышесказанного, точно сказать, удастся ли продать активы за такую сумму и в какой срок, сегодня не сможет ни один агент по недвижимости. Однако в целом запрашиваемые суммы за объекты находятся в пределах рыночных цен, поэтому все возможно.