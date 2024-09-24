Орбакайте продает свою элитную недвижимость в РФ стоимостью свыше 500 млн руб

Певица Кристина Орбакайте решила продать свою недвижимость в России, общая стоимость которой перевалила за 500 млн рублей, сообщает SHOT .

Один из лотов — дача ее матери Аллы Пугачевой в деревне Бережки подмосковного Солнечногорска. Примадонна подарила ее Орбакайте еще в 2014 году. Площадь 3-этажного дома — 760 кв. м, а участка — 80 соток. В особняке 6 спален, бильярд, домашний кинотеатр, хаммам и бассейн.

На данный объект безуспешно пытаются найти хозяина уже почти 2 года. За это время его стоимость рухнула с 225 до 162 млн рублей.

Еще Орбакайте выставила на продажу 2 элитные квартиры в жилом комплексе на Большой Грузинской улице столицы. Объекты недвижимости с панорамными окнами расположены на 8 этаже, их площадь 259,9 и 225,5 кв. м. Исполнительница хочет получить 200 млн рублей за каждый из них.

ЖК «Четыре ветра» возвели в 2008 году, на его территории находятся фитнес-центр, салон красоты, детейлинг-центр, автомойка и шиномонтаж.

Ранее Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в РФ, и попрощалась с россиянами «до лучших времен».