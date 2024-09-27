Депутат объяснил, кто не сможет стать собственником взятого на маткапитал жилья

Депутат Гаврилов: только близкие могут быть собственниками жилья по маткапиталу

Председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что только самые близкие родственники могут получить в собственность квартиру, купленную на средства материнского капитала, сообщает NEWS.ru .

«То есть быть собственниками жилья, покупаемого с использованием маткапитала, могут только владелица сертификата, ее дети и официальный супруг», — заявил законодатель.

Отец ребенка не сможет претендовать на квартиру, если он не женат на матери ребенка. Соответственно и бабушки, тети, дедушки тоже не могут стать собственниками такого жилья, предупредил Гаврилов.

Ранее россиянам рассказали о нюансах приобретения недвижимости в Подмосковье за материнский капитал, а также на какие объекты можно потратить сертификат.