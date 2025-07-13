В деле о покушении на Собчак и Симоньян появились 3 новых фигуранта

В уголовном деле о покушении на журналистку Ксению Собчак и главного редактора RT Маргариту Симоньян появились три новых фигуранта. Они все несовершеннолетние, сообщает ТАСС .

Всем троим уже избрали меру пресечения. Из-за возраста им запретили определенные действия, а не заключили под стражу. Также молодых людей обвиняют в избиении людей с азиатской внешностью.

Год назад в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки, которые собирали информацию о проживании Собчак и Симоньян. В ходе допросов они подтвердили, что готовили покушение на журналисток. Им обещали 1,5 млн рублей за убийство каждой.

По делу проходят восемь человек. У них изъяли оружие, патроны, кастеты, наручники, резиновые дубинки, флаги и литературу с нацистской символикой.

Ранее Собчак задалась вопросом, почему экс-глава Роскосмоса и сенатор Совфеда Дмитрий Рогозин «грозит фронтом каким-то пацанам». Ранее политик возмутился, что комики КВН упомянули его в выступлении, и назвал их шутку «неудачной, несмешной и пошлой».