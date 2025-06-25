Собчак осудила Рогозина, захотевшего отправить комиков на СВО за шутку про него

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegeram-канале задалась вопросом, почему экс-глава Роскосмоса и сенатор Совфеда Дмитрий Рогозин «грозит фронтом каким-то пацанам». Ранее политик возмутился, что комики КВН упомянули его в выступлении, и назвал их шутку «неудачной, несмешной и пошлой». Он также заявил, что узнал, «к какому военкомату приписаны» пошутившие про него юмористы, и ждет парней на СВО.

Собчак написала, что Рогозин «не может не знать» о том, что выпуски КВН показывают в записи, а не в прямом эфире. Она добавила, что «крамольные шутки» из программ вырезают, но номер с упоминанием Рогозина решили оставить.

«Значит, смеяться можно и „наверху“ считают это допустимым. А еще там Пельш и Запашный над этой шуткой смеются. Или это другое? Очень неудачно выступил, в общем. Мускулами надо в других местах играть», — продолжила журналистка.

Рогозину не понравилась шутка участников команды «Негоден». В ходе того выступления юмористы разыгрывали сценку с полетом астронавта и решили упомянуть экс-руководителя Роскосмоса.

«Командир, я остаюсь, у меня тут девушка появилась», — говорил первый комик.

«Парень, ты чего, космос на телку не меняют!» — отвечал ему «командир».

«Это кто сказал?» — спросил первый.

«Это было в докторской Рогозина», — ответил «командир».

Этот отрывок Рогозин опубликовал у себя в Telegram-канале. Он заявил, что создатель этой шутки — «бесталанное чмо». Сенатор также написал, что ждет двух пошутивших про него юмористов на СВО.

«Так что вместо унылого го***, в который превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны „Князь Вандал Новгородский“, довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи», — заявил Рогозин.