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Жителям Подмосковья рассказали о нюансах при покупки недвижимости за маткапитал

Материнский капитал — один из самых распространенных способов государственной поддержки семьи, материнства и младенчества. Как правильно использовать капитал, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Какие объекты недвижимости можно приобрести с использованием материнского капитала:

— квартиру или ее часть;

— жилой дом или его часть;

— комнату в квартире или жилом доме.

Квартиру можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке.

Требования к приобретаемой недвижимости:

Для первичного жилья степень готовности должна быть не менее 70%.

Для вторичного жилья помещение должно быть пригодным для проживания и не входить в список объектов, подлежащих сносу.

Первичное и вторичное жилье должно находиться в пределах РФ и отвечать санитарным и техническим правилам и нормам, установленным законодательством РФ.

Как использовать материнский капитал при покупке:

Без ипотеки: на оплату жилья маткапитал можно потратить после того, как ребенку исполнилось три года.

С ипотекой: потратить маткапитал можно в любое время, в том числе сразу после рождения ребенка.

Маткапитал можно использовать как первоначальный взнос по льготной ипотеке и одновременно погасить долг субсидией для многодетных.

Что необходимо сделать для приобретения жилья с использованием материнского капитала:

— заключить и зарегистрировать договор купли-продажи жилого помещения в ЕГРН;

— подать заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала. Это можно сделать в любом территориальном органе ПФР вне зависимости от места жительства напрямую или через МФЦ. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. Срок перечисления денег после одобрения — 5 рабочих дней;

— после перечисления ПФР средств обратиться за снятием обременения в Росреестр;

— выделить доли в праве общей собственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что получить универсальное пособие семьям с детьми в регионе можно легко и без лишних хлопот.

«Тема, которая касается 220-230 тыс. семей, — это универсальное детское пособие. Раньше их было семь, сейчас в одном пакете семь пособий. <…> Для получения пособия нужно подать заявление на портале госуслуг», — уточнил губернатор.