Деньги с продаж гостиниц в Ярославской области направят в горбюджет

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Две гостиницы в Ярославской области продают за 1,7 млрд рублей

В Ярославской области планируют продать две гостиницы за 1,7 миллиарда рублей. Торги пройдут в октябре через Российский аукционный дом, сообщает АБН24 .

Первая гостиница расположена в Ростове Великом, ее цена составит 812,8 миллиона рублей. Второй объект — в Угличе, его планируют продать за 952,9 млн рублей.

Обе гостиницы продают по рыночной стоимости. Средства, полученные от сделок, отправят в бюджет региона.

Также власти Ярославля готовились продавать гостиницу «Медвежий угол», расположенную в центре города.

Ранее стало известно, что жителям глэмпингов в РФ с 2025 года придется платить туристической налог. Соответствующий проект недавно внесли в Госдуму.

Отели, пляжи, глэмпинги и горнолыжные трассы намерены добавить в Единый реестр объектов классификации в туристической сфере. Включенные в него объекты нельзя будет сдавать путешественникам.