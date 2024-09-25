Жителям глэмпингов в России придется платить туристический налог с 2025 года

Глэмпингам хотят выдавать звезды так же, как и гостиницам. Если внесенный в Госдуму законопроект примут, то посетителям таких мест, а также домов отдыха, придется платить туристический налог, рассказали авторы « Парламентской газете ».

Отели, пляжи, горнолыжные трассы и глэмпинги планируют добавить в Единый реестр объектов классификации в туристической сфере. Те учреждения, которые не будут в него включены, не смогут сдавать жилье путешественникам. В случае нарушения запрета возможны крупные штрафы, среди которых и оборотные*.

Отвечать за присвоение глэмпингам «звезд» будут квалифицированные специалисты, а также представители особых организаций. Они тоже войдут в особый реестр. Контролировать действия таких проверяющих будут федеральные органы власти. Законопроект может вступить в силу уже в следующем году.

Ранее у российской молодежи стал популярен новый вид глэмпингов — избинг. Они платят по 20-60 тыс. рублей в сутки за то, чтобы переночевать в настоящей деревенской избе.

Оборотные штрафы выражаются не в конкретной сумме, а в процентах от выручки компании на определенном товарном рынке, либо от суммы расходов правонарушителя на приобретение товаров (работ, услуг), либо от начальной стоимости предмета торгов (при сговоре на торгах).