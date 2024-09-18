Российская молодежь платит 20-60 тыс рублей в день за ночевку в деревенской избе

SHOT: жители России платят по 60 тыс рублей в день за ночевку в деревне

Жители РФ готовы платить по 60 тыс. рублей в день за ночевку в избушке и взаимодействие с коровами. Об этом сообщает SHOT Проверка .

У российской молодежи появился новый тренд, он называет избинг. Это специальный глэмпинг, в котором зоны для отдыха сделаны под старину.

Во время избинга отдыхающие могут сходить в баню, покопать огород, повзаимодействовать с животными и почувствовать единение с природой. Но цены на такое времяпрепровождение кусаются — день в домике будет стоить от 20 до 60 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что туристический поток в России достиг отметки почти 100 млн человек. Наибольшее количество людей посетили Москву, Подмосковье и Краснодарский край.