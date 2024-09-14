Туристический поток в России достиг отметки почти 100 млн человек

Росстат: 95,9 млн человек составил турпоток в России за январь-июль 2024 года

Около 22,4 млн человек поехали в туристическую поездку по России в июле 2024 года. Страну для отдыха посещали и иностранцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата .

При этом за период с января по июль туристический поток в РФ составил 95,9 млн человек. Наибольшее количество путешественников отправились в Москву, Краснодарский край и Подмосковье.

Были и регионы, в которые путешественники ехали менее охотно. Реже других посещали Чукотку и Ненецкий автономный округ.

Ранее сообщалось, что новогодний отдых в России может подорожать на 20%. Одна из причин — рост зарплат в сфере.